Vaccini, nell'Ulss 3 ne resteranno aperti solo 5: ecco quali sono e dove

VENEZIA - Resteranno cinque i centri vaccinali aperti, con una riorganizzazione degli orari modulata sulle esigenze delle famiglie, a partire dal mese di marzo nel territorio dell'azienda Ulss 3 Serenissima. Lo annuncia il Direttore Generale Edgardo Contato. L'attività proseguirà nei centri di Marghera, al PalaExpo, e in quelli di Chioggia, di Dolo, di Mirano e di Venezia. L'Ulss si prepara a erogare 18-20 mila dosi al mese da marzo in poi.

«La previsione è fondata - spiega Contato - sull'analisi dei numeri attuali della campagna vaccinale: l'adesione alla terza dose è molto elevata, perché osserviamo che ben oltre l'80% di chi ha fatto le prime due dosi accede poi anche alla terza; e questo ci consente di prevedere con sufficiente chiarezza quante saranno le vaccinazioni che effettueremo nei prossimi mesi. Marzo, aprile e maggio ci portano così in dote 18/20mila vaccinazioni previste, mentre poi a giugno si scenderà nettamente, forse anche a meno di 8.000 vaccini in tutto il mese. Se si considera che la nostra Ulss ha saputo erogare, nella fase di attività più intensa, quegli 8.000 vaccini in un solo giorno, è evidente che da marzo in poi ci è possibile programmare una riduzione dell'impegno su questo fronte, coerente con l'esigenza di somministrare circa 5.000 dosi alla settimana». La prenotazione sarà necessaria solo per le terze dosi, mentre aderiranno con libero accesso tutti gli altri utenti, compresi i soggetti che accedono alla terza dose in ottemperanza dell'obbligo di legge. In linea di massima, i centri vaccinali opereranno nelle mattinate di giovedì e venerdì, fino al primo pomeriggio, poi durante l'intera giornata al sabato; orari particolari saranno previsti per il Cvp di Mirano, che opererà solo il venerdì ma con linee rafforzate, e per il Terminal di San Basilio a Venezia, dove il Punto Tamponi opererà anche come punto vaccinale tutti i giorni, e che prevede di erogare qualche decina di dosi al giorno.