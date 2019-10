di Tomaso Borzomì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Il bimbo non è in regola con le, quindi non entra all'. Nemmeno se la carenza di vaccini è giustificata da motivi medici, come afferma la madre, B.L., che chiarisce subito: «Non sono una no-vax, ho altri sette figli, tutti vaccinati, ma il più piccolo ha avuto una serie diper cui non è riuscito ad adempiere agli obblighi vaccinali, come confermano i medici del Giustinian». Questo però non è bastato alla donna per riuscire a iscrivere il figlio alla materna in centro storico, con tanto di certificato di decadenza dell'iscrizione arrivato ieri. Il bimbo ha cinque anni, è al terzo di asilo e ormai si è fatto una serie di amicizie: «Mi chiede perché non può andare a scuola con i suoi amici e io non so cosa rispondergli, non è giusto privarlo di questo», spiega la madre. Tutto è iniziato lo scorso mese: «Ho ricevuto un avviso dal Comune in cui mi si spiegava che mio figlio non avrebbe potuto iscriversi perché non in regola con i vaccini. La legge prevede però la possibilità di presentare entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione un certificato di differimento per iscrivere il bimbo. Che poi,