Mancano le forniture per gli anziani, vaccini sufficienti solo per chi ha prenotato

VENEZIA Il destino della vaccinazione anticovid per gli anziani, nel Veneziano, è legato a doppio filo a quanto accadrà oggi. Anche perché, al momento, i vaccini sono disponibili solo per chi ha già prenotato e nuove adesioni sono impossibili con il sito dell’Azienda che blocca i tentativi di accesso. Questo perché, alla base, mancano i sieri. Se quindi le promesse verranno rispettate la somministrazione potrà continuare e, anzi, avrà la tanto attesa accelerata. Se le fiale dovessero arrivare in ritardo (o proprio non arrivare) il ritmo calerà e nella peggiore delle ipotesi saranno disponibili soltanto le dosi ora nel frigorifero della farmacia dell’Angelo, già tutte prenotate. Risultato: si potranno continuare le iniezioni per gli over80 fino a metà settimana. Poi più nulla fino al successivo rifornimento. Mentre nella serata di ieri, per non sprecare vaccini, dai Comuni di Mirano e Spinea è stato fatto girare un messaggio via social ai propri cittadini nel quale si lanciava un appello «agli over80 in buona salute» di presentarsi oggi alle 11 al Bocciodromo di Mirano per usufruire di 200 dosi di AstraZeneca disponibili.

Nell’Ulss 3 i nati dal 1941 al 1939 sono stati convocati al loro punto vaccinale via lettera, così come i nati dal 1929 al 1927. Chi è nato prima del 1927 riceverà, invece, la vaccinazione a domicilio attraverso gli Usca mentre chi ha tra 70 e 79 anni viene immunizzato dal proprio medico di base a chiamata.

Diversa è la situazione dei nati tra il 1930 e il 1938 che lamentano il loro disagio. Secondo il programma dell’Ulss i nati in quegli anni devono prenotarsi sul sito dell’Azienda scegliendo ora e luogo della somministrazione. Posti, però, non ce ne sono e quando ne vengono aperti sono bruciati in pochissimi minuti. Il problema - spiega l’Ulss - è uno solo ed è sempre: la mancanza di vaccini che ha portato al blocco delle prenotazioni per l’immunizzazione di chi ha tra 83 e 91 anni.

La situazione potrebbe cambiare all’improvviso oggi con l’arrivo delle oltre 11 mila fiale di Pfizer: in quel caso, in pochi minuti, il portale dell’Ulss metterebbe a disposizione tutti i vaccini arrivati in ossequio al comandamento ministeriale e regionale: vaccinare il più alto numero di persone. Se però l’aereo con i vaccini non dovesse atterrare a Tessera, succederebbe l’esatto contrario con lo stop alle iniezioni come punto finale di caduta. Uno scenario, quest’ultimo, al quale la direzione sanitaria dell’Azienda Ulss 3 Serenissima non vuole nemmeno pensare, ma l’atteggiamento del vedere per credere è una condizione mentale che non può essere ignorata. Il piano c’è, la potenza di fuoco capace di immunizzare più di 35mila persone a settimana anche, ma se mancano i vaccini tutto il resto lascia il tempo che trova.

Disagi legati alla vaccinazione ieri al padiglione Rama di Mestre - dove la coda per l’iniezione dedicata ai dipendenti della scuola, verso sera è stata di due ore, così come a Portogruaro. Nel Veneto orientale domenica si sono create code e rischi di assembramenti a causa di un post su Facebook pubblicato dal sindaco Florio Favero in cui si invitava i nati delle classi 1933, 1934, 1935 e 1936 a contattare un numero di telefono perché al Polins dell’Eastgate Park era possibile vaccinarsi fino alle 16. Un post che ha smosso moltissime persone. La priorità è stata data a chi aveva la prenotazione, poi in coda gli altri. «Siamo in guerra - ha detto il sindaco - e dobbiamo essere pronti a chiamare al vaccino quanta più gente possibile. Il post è stato poi rimosso perché siamo andati in overbooking. I disagi sono stati molto contenuti e il servizio ha macinato 800 persone in 8 ore».

A poco più di un mese dall’inizio della vaccinazione per gli anziani, è alto il numero degli immunizzati tra gli over 80. Nell’Ulss 3 sono stati infatti vaccinati il 40% dei candidati. Per quanto riguarda i vaccini a domicilio destinati agli anziani impossibilitati a muoversi, nel territorio dell’Azienda Serenissima le Usca hanno già portato il vaccino nelle case di 375 anziani. In terraferma sono già stati completate, anche a domicilio, le classi ‘41 e ‘40 così come a Venezia.

Gli operatori hanno vaccinato anche le persone che gli prestano assistenza agli anziani, i cosiddetti caregiver: già più di 900 mila. Sul fronte insegnanti, 7 professori su 10 sono stati vaccinati. Si tratta di 9.838 uomini e donne, su una platea di 14mila tra personale docente e non docente, che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino.

«Soddisfatti di aver messo a disposizione il vaccino a questo ampio e cruciale comparto - dice il direttore dell’Ulss 3 Edgardo Contato - Il metodo di prenotazione e di adesione si è rivelato efficace e il lavoro sul personale scolastico ci ha permesso di testare la futura vaccinazione su larghissima scala».

