Vaccinazioni, in questo fine settimana tocca agli anziani delle isole e di Pellestrina

VENEZIA - Venezia vaccina oggi e domani i suoi anziani più «lontani», che risiedono nelle isole della Laguna e a Pellestrina. Ha preso il via questa mattina infatti la campagna vaccinale dell'Ulss 3 Serenissima rivolta a oltre 400 persone, oggi a Burano, Mazzorbo e Torcello, e domani a Pellestrina. La campagna è supportata a livello logistico dalla Protezione civile e dal Comune di Venezia. A portare i saluti e i ringraziamenti dell'Amministrazione comunale l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini e il consigliere delegato ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa Marta, con il direttore generale dell'Ulss 3 Edgardo Contato e il responsabile Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp) dell'Ulss, Vittorio Selle.

La Protezione civile ha convocato gli anziani delle quattro isole attraverso il porta a porta, facendo poi una chiamata che ha scaglionato gli arrivi per orario per evitare code e assembramenti. Per le prime tre isole della Laguna Nord l'attività vaccinale si svolge a Burano, nella palestra della Scuola Galuppi, ristrutturata per l'occasione dal Comune; domani la vaccinazione si svolgerà per gli anziani di Pellestrina, nel Palazzetto dello Sport della località Portosecco. Dopo questa fase, un progetto specifico interesserà le persone anziane residenti al Lido.