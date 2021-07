PORTOGRUARO - Corsa ai vaccini a Portogruaro. Fin dalle prime ore di questa mattina il centro vaccinale dell'East gate Park di Portogruaro è stato preso d'assalto dalla popolazione del Portogruarese. In tanti si sono messi in coda per essere sottoposti al vaccino anti covid. Nonostante le decine di persone arrivate, la macchina organizzativa è oramai oliata con flussi costanti di persone che vengono accolte nella struttura sanitaria.