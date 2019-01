Truffa da 2 milioni di dollari, 50enne preso in un albergo a 5 stelle: deve scontare 25 anni negli Usa

VENEZIA - I carabinieri del Nucleo natanti di Venezia hanno arrestato stamani un ricercato bulgaro di 50 anni con doppia nazionalità canadese destinatario di un mandato di arresto internazionale della Corte di New York per frode e riciclaggio, per i quali deve scontare 25 anni di reclusione negli Stati Uniti.



I fatti risalgono al periodo tra il 2008 e il 2015 quando l'uomo, in concorso con altri, ha frodato e minacciato migliaia di statunitensi per circa 2 milioni di dollari, trasferendoli attraverso circuiti bancari internazionali in luoghi al di fuori degli Usa. In vacanza a Venezia è stato individuato in piena notte in un lussuoso albergo del centro storico, dove si trovava in compagnia della moglie.



Condotto in caserma a San Zaccaria, è stato poi portato a Santa Maria Maggiore, in attesa che la Corte d'Appello di Venezia avvii il procedimento di estradizione.



I particolari sul Gazzettino del 24 gennaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA