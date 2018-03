Va con la escort, rapinato e ricattato da un uomo nascosto in casa

di Monica Andolfatto

MESTRE - Pensava di trascorrere unaagganciata sul web.Ma in casa c'era un terzo ospite che gli ha puntato un coltello,di 200 euro e, con la minaccia di rivelare ai familiari con chi e come passasse le notti.Protagonista della disavventura un 32enne che, terrorizzato, uscito dall’abitazione ha incrociato una pattuglia dei carabinieri che sono entrati nella casa e hanno bloccato l'uomo, una piede libero per estorsione.