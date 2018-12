Camion urta la colonnina del gas, perdite, isolata un'intera frazione

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilisolata parte di San Giorgio al Tagliamento. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze verso le 17.30 per la perdita del gas da una colonnina nei pressi di via Sant' Urbano di San Michele al Tagliamento, della frazione di San Giorgio. Nella manovra del Tir un tubo e rimasto danneggiato con la pericolosa fuoriuscita della sostanza infiammabile. Vigili del fuoco e carabinieri hanno chiuso la zona. Sul posto stanno per arrivare anche i tecnici della azienda del gas.