PORTOGRUARO (VENEZIA) - I Carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia hanno consegnato al direttore del Museo nazionale concordiese di Portogruaro un reperto dell'antica Roma: la base di un'urna funeraria a cassetta di 30X60X63 centimetri, con un'iscrizione dedicatoria. La reliquia era stata detenuta abusivamente da alcune personei, passata più volte di mano in mano. Finché, i nuovi proprietari di un casolare l'hanno trovata abbandonata nel giardino della struttura. Come fosse un oggetto qualunque, senza nessun valore.

Il manufatto: a chi era dedicato

Il manufatto romano, realizzato in calcare, ha forma parallelepipeda con base pseudo-quadrata. Era destinato a contenere le ceneri del defunto nella cavità superiore, in origine protetta da un coperchio oggi mancante. Sul lato frontale reca l'iscrizione dedicatoria incisa in caratteri capitali latini, parzialmente consunta e abrasa, mentre sul lato superiore è presente una cavità quadrangolare delimitata da un bordo leggermente rilevato. Si tratta di una dedica funeraria da parte di un individuo della famiglia degli Attii, Attius Lucullus, a tre suoi parenti maschi: il padre, Lucius, lo zio paterno, Caius, e il fratello, del quale non si riesce a vedere bene l'iniziale del praenomen. Le caratteristiche paleografiche dell'urna cineraria degli Attii e l'assenza di cognomen nella serie onomastica dei tre dedicatari suggeriscono di datarla a un orizzonte cronologico compreso tra la fine del I secolo a.C. e la metà del I secolo d.C.

Il ritrovamento

Il manufatto è stato oggetto di sequestro da parte dei Carabinieri perché, chi ne è entrato in possesso, non aveva titolo per tenerlo e lo aveva segnalato. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di ricostruire parte della storia del bene, che è stato per la prima volta rinvenuto in un campo agricolo nei pressi di un casolare, tra la fine degli anni '60 e gli inizi degli anni '70 del secolo scorso. L'urna è stata successivamente in possesso di più persone, per poi venire abbandonata nel giardino di un casolare, sino alla sua regolare denuncia alla Soprintendenza di Padova da parte dei nuovi proprietari dell'immobile.