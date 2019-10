VENEZIA - Il Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto oggi il ricorso di Italia Nostra contro il prestito alla Francia delle opere di Leonardo, tra cui l'Uomo Vitruviano custodito alle Gallerie dell'Accademia.



L'Uomo Vitruviano volerà quindi a Parigi per essere esposto al Luovre nella grande mostra dedicata a Leonardo Da Vinci. Alla fine il Tar del Veneto non ha accolto la richiesta di Italia Nostra di sospendere il contestato prestito. Una decisione sulla misura cautelare della sospensiva, quindi che formalmente non è entrata nel merito, ma che di fatto dà il via libera al trasferimento del prezioso e fragile disegno.

Lo ha stabilito la seconda sezione del Tar, depositando l'ordinanza dopo l'odierna camera di consiglio.

