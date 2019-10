Uomo Vitruviano, oggi udienza al Tar del Veneto per decidere se andrà al Louvre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Udienza in corso, davanti aldel Veneto, per decidere se l'potrà o meno volare aper essere esposto alnella grande mostra dedicata a Leonardo Da Vinci. Contro il prestito ha presentato ricorso Italia Nostra, preoccupata per la fragilità del disegno. A difendere le ragioni del Mibac che ha autorizzato lo scambio (dopo l'esposizione dell'Uomo Vitruviano a Parigi, dovrebbero arrivare dei Raffaello per la mostra alle Scuderie del Quirinale a Roma) si è costituita l'Avvocatura dello Stato, nonchè il Codacons.L'udienza, davanti alla prima sezione, si sta svolgendo in camera di consiglio per discutere della misura cautelare. I giudici, dopo aver sentito le parti in contraddittorio, dovrebbero prendere una decisione nel pomeriggio.