Uomo scomparso a Venezia domenica 12 gennaio: appello Facebook per ritrovarlo

Ultimo aggiornamento: 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA -un uomo adomenica 12 gennaio, intorno alle 15. L'appello per lee la foto della persona scomparsa sono stati lanciati via Facebook. L'uomo, si legge, soffre di una malatti aneurovegetativa e si chiamaL'ultima volta che lo hanno visto era al Ponte dell'Accademia e si stava dirivendo verso la Basilica della Madonna della Salute, poi è sparito. Non ha documenti e neppure il cellulare. Renzo Pravato è alto un metro e 75 circa e pesa 75 kg, capelli castani ed è un po' stempiato, indossava un basco di velluto marrone, giubbotto blu con pelo nel cappuccio, pantaloni blu e camicia bianca, scarpe marroni.