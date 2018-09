Spiderman in laguna, la controfigura è un 19enne di Conegliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA-è a Venezia per girare il secondo capitolo di(Far from home, lontano da casa). Le riprese hanno avuto inizio ieri in rio di Sant'Anna, a Castello. La gente ha collaborato volentieri. L'attore che interpreta Spiderman, è sbarcato in laguna e subito è stato visto passare in taxi sotto il ponte dei Sospiri, come mostra un selfie dallo stesso pubblicato su Instagram. Con lui la partner nel film, la cantante e attrice, Zendaya Coleman. Sono previsti altri 11 giorni di riprese in nove luoghi del centro storico, occasione per i giovani fan di dare la caccia all'uomo dal costume rosso-blu: Celestia, Cannaregio in rio dei Gesuiti sul ponte della Panada tra oggi e domani, Canal Grande, San Marco, Rialto, San Basilio (il 2 ottobre), Santa Maria Formosa (dal 3 al 5 ottobre), Rialto (7 ottobre) e a seguire l'Erbaria. Una produzione che coinvolge circa mille comparse veneziane.E c'è anche una controfigura locale per Tom Holland. Si tratta del trevigiano, 19 anni, cresciuto divorando i fumetti dell'Uomo Ragno. Nato ae studente universitario di economia a Ca' Foscari , per tre giorni dovrà essere Spiderman e preparare insieme alla regia i diversi set veneziani in cui si muoverà il protagonista del film della Marvel: dalle luci alle inquadrature, in modo da agevolare le riprese dell'attore.