MESTRE - Un uomo è stato investito da una treno a Mestre vicino alla stazione ospedale. L'incidente mortale è successo oggi, domenica 22 maggio, attorno alle 14. La vittima, secondo una prima ricostruzione, dovrebbe essere un uomo sulla sessantina. Non si esclude che possa essere un gesto volontario. L'incidente sta creando problemi alla viabilità dei treni in transito per Mestre. Si stanno già organizzando gli autobus sostitutivi.