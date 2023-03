Uomo caduto in acqua in Canal Grande a Venezia, premiato il tassista. Appello per trovare i giovani che lo hanno aiutato Video

VENEZIA - Passeggero cade dal vaporetto in Canal Grande a Venezia, lo sventurato è stato salvato da un tassista e dalle persone a bordo di una piccola imbarcazione. Il fatto è accaduto il 5 marzo scorso. Adesso si cercano proprio queste persone e a lanciare l'appello è l'assessore Sebastiano Costalonga: «Si facciano vivi anche i ragazzi che hanno aiutato il motoscafista a tirarlo a bordo».

A margine della cerimonia di questa mattina a Ca' Farsetti, in cui è stato consegnato un gagliardetto della Città, in segno di ringraziamento, al tassista Davide Tussetto, l'assessore comunale alle Attività produttive, ha voluto lanciare ricordare che altre persone hanno partecipato a quel salvataggio e ha espresso il desiderio di ringraziarle: «Vorremmo ringraziare anche gli occupanti della mascareta che ha contribuito al salvataggio della persona caduta in acqua, aiutando Tussetto a tirare a bordo l'uomo, ormai quasi totalmente privo di forze. Sono gesti importanti, per nulla scontati, che vanno sottolineati e fatti conoscere: mi piacerebbe che questi due ragazzi, di cui non conosciamo l'identità, si facessero vivi con la mia segreteria, a Ca' Farsetti, per poterli così ringraziare personalmente».

Il video del salvataggio in Canal Grande