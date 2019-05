Lo Iusve inaugura il nuovo web media salesiano: grande festa per Cube Radio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Melania ed Elias sono le voci di "Gioie e disagi", uno sguardo in chiave ironica sull'attualità, anche universitaria. Poi ci sonodi Face the music, Marta che si occupa di Europa oltre a Giovanni e Riccardo con la trasmissione dedicatA al food. Sono alcuni dei 30 studenti, tra speaker e autori dei programmi di, lo studio radiofonico di Iusve, l'università salesiana di Venezia, ad Asseggiano. Un'altra trentina li supporta, con i contenuti, dalla sede di Verona. Ci sono poi i senatori, comeche ha lo spazio dedicato a videogiochi e fumetti nella trasmissione Avamposto 31 e tanti ospiti che di volta in volta vengono invitati ad affrontare vari argomenti o a presentare libri e progetti. Nel cubo rosso di via dei Salesiani ieri è stato tagliato il nastro dello studio che trasmette in streaming, viene diffusa nelle sale e i corridoi dell'università e condivisa tramite i social e il sito di Iusve.«Ma più che una semplice webradio e webtv si sta trasformando in un piccolo centro di produzione - spiega, direttore della radio -. E le proposte si moltiplicano, anche nei rapporti con le aziende». Proprio ieri è arrivato un Segway che l'omonima azienda ha messo a disposizione dei ragazzi per sperimentarlo e recensirlo. «Per raccontare come si usano i go kart - aggiunge Sanavio - è stata organizzata una vera e propria gara. La radio è un pretesto per sperimentare e sviluppare nuovi rapporti».I ragazzi, tra i 20 e i 25 anni, sono a tutti gli effetti dei professionisti. Ma per Cube Radio devono lavorare gratuitamente. A loro disposizione hanno attrezzature di ultima generazione e un pubblico assicurato.Ieri, per il taglio del nastro, c'erano Paolo Zippo e Max B, speaker didella Fondazione Deutche Post Zumvinkel. «Ha deciso di aiutare la nostra università, in tutto il mondo, con 20 borse di studio» spiegadirettore di Iusve. Tre sono state consegnate agli studenti di Mestre ieri mattina. «Siamo felici di inaugurare la nostra web radio universitaria - aggiunge Giacopini -, pensata insieme ai nostri studentii. I ragazzi stanno dimostrando di cogliere le sfide e assumersi responsabilità».L'inaugurazione è stata anche l'occasione per avviare la prima