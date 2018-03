A Ca' Foscari imprenditori cercano giovani laureati disoccupati

VENEZIA - L'Università Cà Foscari Venezia cerca giovani laureati (di qualsiasi ateneo) alla ricerca della loro strada nel mondo del lavoro. A ciascuno di loro affiancherà imprenditori e manager over 50 pronti a mettere a disposizione le loro competenze e l'esperienza maturata per sviluppare le attitudini imprenditoriali dei giovani laureati. La call for ideas rivolta ai giovani laureati che saranno i protagonisti del progetto sarà aperta fino al 29 marzo.



Possono partecipare giovani laureati iscritti a Garanzia Giovani, disoccupati, o inattivi, che non sono in Educazione né in Formazione, quelli che l'Unione Europea definisce Neets (Not (engaged) in Education, Employment or Training) con un'età massima di 29 anni. I giovani laureati, possono provenire da qualsiasi ateneo e Corso di laurea, di qualsiasi livello (dalla triennale al master). Potranno candidarsi proponendo una loro idea imprenditoriale, a qualsiasi stadio ed di qualsiasi ambito (tecnologico, culturale, sociale, artistico, scientifico ecc.). Avranno la possibilità di interagire con mentori provenienti da vari settori (marketing e comunicazione, digital, business, industry, manufacturing, engineering and construction, finance, services and knowledge economy) e diverse aree geografiche: Veneto, Lombardia , Trentino, Puglia, Svizzera e Germania.

