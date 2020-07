VENEZIA - Una settimana per pensarci sopra un po' tutti «ma poi qualcosa dovrà essere fatto». Per il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, ormai «non possiamo più mettere la testa sotto la sabbia» e far finta di non trovarsi di fronte ad «un'emergenza sanitaria che va gestita anche nei centri di accoglienza». Così ieri mattina a Ca' Corner, il prefetto ha voluto attorno a sé l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, i rappresentanti dei Comuni, del mondo sanitario e delle forze dell'ordine per mettere in atto un piano di contrasto alla diffusione del virus tra i 600 migranti ospitati nei centri di accoglienza straordinaria (i Cas) dell'area metropolitana. Piano che partirà entro settimana prossima con tamponi a tappeto su tutti gli ospiti. Il vero nodo è trovare un luogo adatto dove far trascorre la quarantena agli eventuali positivi e l'isolamento fiduciario ai relativi casi di contatto.

NESSUNA STRUTTURA

«Ho chiesto io l'incontro - ha spiegato il prefetto Zappalorto - perché la situazione dopo quanto successo a Jesolo dev'essere gestita. Come Prefettura non abbiamo a disposizione delle strutture, ma abbiamo il dovere di fare accertamenti e tamponi a tutti i migranti».

È qui che però si innesca il cortocircuito. «Mi trovo stretto tra incudine e martello: tra l'obbligo di fare una verifica e l'impossibilità di trovare nuove strutture - ha aggiunto il prefetto - Ho fatto appello alla Protezione Civile che ha il compito di mettere a disposizione le strutture. Se questo non dovesse avvenire, dovrò farlo da solo ma è chiaro che sarò costretto a regolarmi con ciò che ho». Hotel chiusi, strutture per anziani abbandonate e da riaprire, ad esempio. Con i requisiti di essere isolate, ospitate in comuni che non vanno al voto a settembre, distanti dai centri turistici e dai centri storici, raggiungibili dalle forze dell'ordine e dal personale sanitario e facilmente controllabili per evitare che ci siano delle fughe e il virus che si stava cercando di contenere, esca dal luogo della quarantena. «Può capitare in qualsiasi parte del territorio della provincia - ha messo le mani avanti Zappalorto - Non è questione di arrivo di nuovi migranti, ma una questione di sanità che non distingue tra migranti o cittadini, ma che ci impone di trattare tutti i indistintamente. È un problema sanitario, ed è per questo che ho chiesto la disponibilità a venirci incontro ma, almeno in questa fase, non c'è stata».

In questo senso va la decisione di rimandare il tutto a settimana prossima. Se però la partita non dovesse andare a dama in modo volontario, dalla sua la Prefettura ha le leggi dello Stato che permettono al prefetto di requisire delle strutture e spostare lì i migranti in quarantena o in isolamento fiduciario. Ciò che serve, a spanne, è una struttura in grado di ospitare un'ottantina di persone. «È stata fatta una ricognizione nei vari Cas della provincia per verificare le eventuali capacità di ospitare quarantene: ogni Cas dovrebbe essere adatto alla quarantena di positività e da contatto. C'è chi ha la possibilità di farlo, la maggior parte però non ce l'ha. Non posso escludere a priori che non ci siano migranti positivi e in questa situazione - ha precisato il prefetto - non ho scelta e devo soltanto requisire ciò che trovo, dove lo trovo, cercando di far combaciare le esigenze di Comuni, migranti e prefettura».

NO A CONA E LUOGHI TURISTICI

Uno dei problemi sollevati dal tavolo in Prefettura è che individuare zone turistiche per la quarantena dei migranti eventualmente positivi, porterebbe ad affossare una stagione che già arranca. Tesi sposata anche dal Comune di Venezia, presente al tavolo con l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, che ha spiegato come dopo l'acqua alta e il Covid, avere un centro di quarantena nel territorio comunale sarebbe un danno d'immagine fortissimo all'estero. Il rischio di vedere una struttura per migranti a Venezia o nei luoghi turistici del litorale è stato però escluso dalla stessa lista di prerequisiti individuati dalla Prefettura. Che ha cassato anche la riapertura dell'hub di Cona. «Non può essere, tenderei ad escluderlo», le parole del prefetto. Ma la partita sul destino dei migranti eventualmente positivi è solo a fine primo tempo.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA