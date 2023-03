Un mega selfie per salutare le oltre cento donne di Bibione

BIBIONE - Un mega selfie con 100 donne che a Bibione hanno voluto unirsi per simboleggiare la forza di chi quotidianamente si impegna per gli altri. "È un giorno speciale, questo" ha ribadito il gruppo in un post. Cosi oltre 100 donne di Bibione si sono unite in una foto per festeggiarlo. Una foto che simboleggia energia pura, la stessa energia che costanza e impegno impiegano quando le trovate ad accogliervi in un bar, in una reception, in un negozio... Sempre e comunque sicure di far trascorrere una vacanza da ricordare. "Auguri a tutte le donne ma soprattutto alle nostre! Lavoratrici, imprenditrici, chi anche mamma, moglie, compagna. Qualcuna addirittura anche nonna… Ahh la forza delle donne!"