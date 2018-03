Ex sindaco e neo deputato: «Un labirinto il palazzo di Montecitorio E sono finito in cucina»

di Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato uno dei primi. Per cinque anni ha amministrato il Comune di Mira, nel veneziano, poi si è ritirato: «Fin dall'inizio avevo detto che avrei fatto un solo mandato, costituiva la prova che un cittadino se vuole può fare qualcosa per la comunità». Ha stravinto le Parlamentarie e adesso è deputato., 32 anni, papà di un maschietto di 2 anni con il secondo che arriverà a maggio, ha una sola richiesta: «Non chiamatemi onorevole».«La giacca è d'obbligo, la camicia per fortuna no e neanche la cravatta. Così io continuo con le mie magliette...».«A tappe. Il primo giorno, appena arrivato, ho provato ad accreditarmi ma non ce l'ho fatta: non figuravo in lista. Difficoltà anche al secondo tentativo. Mi sembrava di essere tornato ai tempi della discoteca, quando entravi solo se c'era il tuo nome all'ingresso».«Il palazzo è labirintico, ricorda i percorsi tra le rovine di Cnosso. Non so come, sono finito in una cucina di Montecitorio».