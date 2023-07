Un bus carico di turisti tampona un tir nel tratto maledetto della A4: ci sono diversi feriti

SAN STINO DI LIVENZA - Un rallentamento e poi il bus che tampona un pesante mezzo nel tratto maledetto della A4: ci sono più feriti. L'incidente è accaduto quando mancava una decina di minuti alle 16 di oggi, mercoledì 5 luglio, nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e Cessalto nel, nel territorio trevigiano.

Tutto dovrà essere chiarito dagli agenti della Polizia stradale intervenuti per i rilievi. Secondo le prime sommarie informazioni il bus turistico, con a bordo una cinquantina di persone, ha tamponato un mezzo pesante. Nel botto alcune persone sono rimaste ferite e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 in forze. Con loro anche gli ausiliari della concessionaria autostradale Alto Adriatico. Inevitabili i rallentamenti in direzione Venezia, nel tratto compreso tra San Stino e Cessalto.