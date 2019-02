Final Eight, suicidio Venezia: avanti 20 punti si fa rimontare da Sassari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIRENZE - Labutta via i quarti di Final Eight (la coppa Italia di basket) contro il Banco di Sardegna Sassari: dopo aver dominato i primi due tempi con un vantaggio anche superiore ai venti punti, a metà gara l'Umana perde il filo e crolla come forse riapparso il fantasma delle eliminazioni precedenti.A Sassari, guidata per la prima volta in panchina da Gianmarco Pozzecco, riesce una rimonta pazzesca che ad un secondo dalla fine culmina nel sorpasso definitivo:Per Venezia continua il tabù semifinali delle Final Eight: non è mai riuscita ad approdarvi.Domani, sabato, Sassari in semifinale incontrerà la vincente di Avellino-Brindisi che si gioca stasera alle 20.30.