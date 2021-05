Reyer sul tetto d'Italia: l'Umana supera Schio in gara 5 e conquista lo scudetto

VENEZIA - E alla fine il trionfo è arrivato. Le ragazze dell'Umana Reyer sono campionesse d'Italia: questo pomeriggio hanno battuto 72-58 le rivali storiche di Schio in una gara 5 dominata dall'inizio alla fine con Francesca Pan eletta mvp.

Dopo due sconfitte consecutive in Gara 3 e Gara 4, infatti, la "bella" per lo scudetto era in assoluto equilibrio, ma le veneziane tra le mura amiche del Taliercio hanno ritrovato la carica delle prime due partite conquistando così il titolo. Gara5 è stata la definitiva resa dei conti tra le due potenze italiane (e venete) del basket femminile: le scledensi hanno dovuto cedere lo scettro di dominatrici della A1 alle lagunari.

Lo scudetto è la classica ciliegina sulla torta per la Reyer che ha concluso una stagione memorabile: 4 finali in altrettante competizioni disputate e bilancio di due vittorie (Scudetto, appunto, e Supercoppa) e due sconfitte (Coppa Italia ed Eurocup).

Le orogranata erano arrivate in finale playoff in una sola occasione nella stagione 2008-2009 persa contro il Cras Taranto.