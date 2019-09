di Marco Corazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA) - «Ha guardato il fratello, avvolto dalle fiamme poi ha chiuso gli occhi». I testimoni dell' incidente aereo di sabato pomeriggio a Bevazzana di San Michele al Tagliamento hanno raccontato ai soccorritori di aver trovato Massimo Zanetti, 56 anni di Porcia, fuori dal velivolo, mentre il fratello Gianluigi, 60 anni residente a Cagliari, è rimasto intrappolato nell'ultraleggero ed è morto carbonizzato.Massimo Zanetti è ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre: i sanitari non hanno sciolto la prognosi, ma l'uomo ha dato dei timidi segnali di ripresa. Ora è in corso l'inchiesta, condotta dalla Procura di Pordenone, che dovrà fare piena chiarezza su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al momento il sopravvissuto è indagato per incidente aereo. Era lui ai comandi del velivolo Ibis Rj-03, immatricolato in Francia e poi in Italia nel 2016. Un