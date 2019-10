L'ultimo della Venice Marathon: «Per me era importante partire e arrivare fino alla fine e ce l'ho fatta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Per me era importante partire e arrivare fino alla fine e ce l'ho fatta».di Crea, frazione di, 64 anni, pensionato, ex autista dell'Actv ha provato per la prima volta ad affrontare una maratona ed è stato l'atleta numero 5340, cioè l'ultimo del plotone, a tagliare il traguardo di Riva Sette Martiri.Tempo: 6.59'50, giusto al di sotto delle sette ore. «Siamo un gruppo di una decina di persone della zona che due volte alla settimana andiamo un po' a correre spiega Scaramuzza - un paio di volte avevo corso la dieci chilometri e a dicembre, assieme ad altre due signore del gruppo, ci siamo detti: perché non proviamo a correre la maratona? Da lì abbiamo cominciato a prepararci, ovviamente una camminata veloce, non una corsa, però costante. Il nostro allenatore ci ha detto sempre a testa alta e così ho fatto, ho seguito i suoi consigli, ogni cinque chilometri mi idratavo e cercavo di mantenere un'andatura costante».