Folla al centro vaccinazioni, l'Ulss 4 rimodula il calendario: ecco i nuovi turni

PORTOGRUARO Code e disagi al punto vaccinazioni di Portogruaro. Sono state due ore critiche quelle che hanno aperto ieri l'attività vaccinale al centro Polins dell'Eastgate Park. Nel primo giorno di prenotazioni online, che assegnavano un orario preciso alle persone che erano interessate (in questo caso l'invito era rivolto alle classi 1944 e 1945 del mandamento) in tantissimi si sono presentati in anticipo, prendendo d'assalto l'area e creando code ed assembramenti. Una situazione che si è protratta fino alle 10.30, poi è andata via via migliorando. Tuttavia, ci sono state tensioni tra gli utenti, che con difficoltà sono state risolte dai volontari della Protezione Civile. L'Azienda sanitaria ha rivolto un appello ai cittadini affinché rispettino gli orari dell'appuntamento. Invitiamo chi deve presentarsi dicono dall'Ulss 4 a seguire le stesse regole vigenti per le visite e gli esami in ospedale, e cioè a presentarsi solo 10 minuti prima dell'orario fissato. Ciò per evitare di stazionare troppo tempo sotto il sole, in auto o davanti all'ingresso. Così facendo, si evitno code e assembramenti e si agevola il lavoro del personale sanitario e degli stessi volontari impegnati a gestire l'afflusso.

Critiche per la situazione che si è venuta a creare sono state espresse dal Partito Democratico: Qualche gazebo e maggiore organizzazione avrebbero aiutato. Si fanno proiezioni del numero di persone che dovranno accedere al centro? Se ce ne sono troppe è necessario che la Regione e l'Ulss individuino anche un'altra struttura per il Portogruarese? Sicuramente è ridicolo essere in zona rossa, dover stare chiusi e poi trovare nei centri vaccinali queste situazioni. Ieri a Portogruaro sono state immunizzate 550 persone. Oggi è il turno del grandi anziani, quelli che hanno più di 85 anni, che risiedono nei Comuni di Annone Veneto, Fossalta di Portogruaro, Cinto Caomaggiore e Teglio Veneto. 800 persone che impegneranno il team sanitario e i volontari dalle 8.30 alle 16. A loro l'invito è stato consegnato a domicilio. Intanto, per tutti coloro che fossero impossibilitati a prenotare attraverso il portale della Regione, il Comune di Portogruaro ha predisposto un ufficio per l'assistenza. L'ufficio, collocato al piano terra del Palazzo Municipale, sarà attivo da martedì 6 aprile, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Il servizio è rivolto ai residenti; si può accedere anche telefonicamente (0421-277226).

I NUOVI TURNI Nuova tabella per i vaccini per i residenti nel Veneto Orientale, valida dal 5 al 9 aprile. Lunedì 5: a San Donà grandi anziani, dalle 8.30 alle 14.30; a Portogruaro grandi anziani (di Portogruaro e Pramaggiore) dalle 8.30 alle 20. Martedì 6: a San Donà grandi anziani dalle 8.30 alle 14.30; a Portogruaro grandi anziani di San Michele al Tagliamento, dalle 8.30 alle 18.30; a Jesolo nati nelle classi 1942-1951, dalle 8.30 alle 14.30. Mercoledì 7: a San Donà le persone fragili e i disabili, dalle 8.30 alle 17; a Portogruaro i grandi anziani di San Stino, dalle 11 alle 16.30. Giovedì 8: a Portogruaro le persone fragili e i disabili, dalle 8.30 alle 17; a Jesolo fragili e disabili, dalle 8.30 alle 15. Infine venerdì 9: a San Donà soggetti fragili e disabili, dalle 8.30 alle 15; a Portogruaro seconda dose per gli anziani, dalle 8.30 alle 12; a Jesolo fragili e disabili, dalle 8.30 alle 16. Le persone con più di 80 anni non devono prenotarsi online (nuovo portale regionale accessibile anche dalla pagina www.ulss4.veneto.it, che consente, con pochi passaggi, di prenotare online) perchè ricevono l'invito direttamente a casa. Vista la disponibilità di vaccini si possono attualmente prenotare: i nati dal 1942 al 1951 che non siano già stati contattati dal proprio medico di medicina generale; persone estremamente vulnerabili e con disabilità grave. Per chiarimenti sull'appartenenza a queste categorie i cittadini possono fare riferimento al proprio medico. Per le prenotazioni online è stato realizzato anche un tutorial, diffuso sui social. Nelle sedi vaccinali di Jesolo e San Donà sono state montate delle strutture per riparare le persone in coda.