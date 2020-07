Iniziativa dell'Ulss: spiaggia gratis e kit protettivo alle donne che partoriscono da noi

Alle donne che partoriscono negli ospedali dell'Ulss 4 (San Donà di Piave e Portogruaro) viene consegnato un voucher che consente loro l'utilizzo gratuito di ombrellone e lettini per un periodo massimo di 15 giorni, a scelta in una delle località balneari del litorale veneziano (Bibione, Caorle, Eraclea mare, Jesolo). Non solo. In questi giorni, nel momento in cui la neomamma usufruisce del bonus, riceve in omaggio anche un «kit spiaggia» che contiene tutto il necessario per proteggere il proprio bimbo dai raggi solari.



Nato in via sperimentale nel 2019 dalla collaborazione tra Ulss 4 e Unionmare Veneto, con il contributo della Banca Prealpi San Biagio e dell'azienda «Fiocchi di Riso», il progetto «Vieni a partorire nel Veneto orientale e ti regaliamo il mare» oggi è una realtà unica in Italia. Nonostante il momento difficile per il turismo e l'intenso lavoro che interessa tutt'oggi le aziende sanitarie, per effetto della pandemia da Covid-19, il progetto tra Ulss 4 e gestori delle spiagge è stata rinnovato e potenziato.