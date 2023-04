SAN DONÁ - Carenza di personale, per l'Ulss 4 si tratta di "prospettive future di sostenibilità sul medio-lungo periodo". Precisazioni della direttrice sanitaria Francesca Ciraolo dopo che, in una analisi affrontata nei giorni scorsi su questa tematica, aveva fatto sobbalzare la Cgil, tanto da richiedere un incontro urgente con la stessa dirigenza dell'Ulss del Veneto orientale, già fissato per il 9 maggio.

Carenza di personale

Secondo quanto aveva riferito la dirigente, su una dotazione complessiva di 3.014 operatori, comprendendo tutte le tipologie di lavoratori, ad oggi all'appello mancano: 169 dirigenti, 241 tra vario personale sanitario, 83 nell'amministrativo e tecnico. «É indispensabile precisare la puntualizzazione che l'analisi sugli organici aziendali affrontava non tanto la situazione attuale, quanto piuttosto le prospettive future di sostenibilità sul medio-lungo periodo, evidenziando come le criticità che sta affrontando tutto il sistema sanitario nazionale potranno avere un riverbero anche nell'Ulss 4». Più nel dettaglio. «Il dato macroscopico di 500 unità si riferisce innanzitutto a carenze di personale medico, dovute all'ormai consolidata da anni scarsa partecipazione ai concorsi pubblici concorsi, cui però oggi si sopperisce con professionisti reclutati attraverso altre forme contrattuali. Per il resto va evidenziato che quel dato include per lo più la dotazione aggiuntiva di personale che l'azienda potrà avere una volta completate le progettualità in corso o da avviare nel prossimo triennio, che vanno ad esempio dal Pnrr all'Ospedale di comunità, fino alla ristrutturazione e ampliamento dei nostri tre ospedali».

L'Ulss 4 ha già realizzato un certo numero di assunzioni aggiuntive durante il Covid, consolidando alcuni organici, in particolare quello degli operatori socio sanitari (gli "Oss") e, in qualche misura, anche gli infermieri. «Per questi ultimi continua Francesca Ciraolo è anche nota a tutti coloro che operano in sanità la preoccupazione per le difficoltà cui sta andando incontro l'intero sistema sanitario nazionale, visto che gli iscritti ai corsi di laurea di questi anni non sono in grado di assicurare neppure il fisiologico turn over degli infermieri oggi in servizio nelle aziende. Nel frattempo, comunque, proprio in questi giorni stiamo assumendo tutti i 36 infermieri presenti nella graduatoria di concorso appena espletato da Azienda Zero e 24 operatori socio-sanitari, tra cui anche quelli necessari per i potenziamenti in vista della stagione estiva.

In questo quadro così complesso l'Ulss 4 non ha mai rallentato nelle sue molteplici iniziative di reclutamento di personale, in particolare quello sanitario, tenendo costantemente aggiornati tutte le organizzazioni sindacali che sono pienamente informate sia del piano aziendale dei fabbisogni che del personale effettivamente in servizio». Per la dirigente, quanto emerso non sarebbe nulla di nuovo rispetto a quanto è già a conoscenza dei sindacati.