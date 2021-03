«Tutti saranno vaccinati entro settembre». La sfida dell'Ulss 3 Serenissima

VENEZIA Con tutti i rilevatori in salita e gran parte dell’area metropolitana con più di 250 casi ogni 100 mila abitanti (eccezion fatta per i distretti sanitari di Venezia-Mestre e di Chioggia) il Veneziano, come tutto il Veneto, si risveglia dal sogno di venire promosso in fascia arancione e si contra con la realtà: lockdown almeno fino al 13 aprile. Poi, si vedrà. Ma a far guardare con ottimismo a metà aprile è il piano dell’Ulss 3 Serenissima che ha deciso di accelerare con i vaccini. Ieri sono stati aperti altri 28mila posti per la somministrazione del vaccino fino all’11 aprile: si tratta del 50% della popolazione over80 e dato che a ieri ne era stata vaccinata il 41%, se prenotassero tutti, la copertura sarebbe completa. «Ci siamo presi un impegno con gli over80 e vogliamo immunizzarli tutti entro l’11 aprile, almeno con la prima dose. I vaccini ci sono, il personale c’è e adesso anche i centri vaccinali» annuncia il dottor Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Ulss 3 Serenissima. Poi l’età si abbasserà e il traguardo al quale punta l’azienda Serenissima è di vaccinare tutta la popolazione del suo territorio entro la fine dell’estate: un lavoro monstre se si pensa che al momento sono stati somministrati più di 90mila vaccini su 500mila residenti.

OK A TUTTI I VACCINI

«Usciamo da un fraintendimento sui vari vaccini: li consideriamo equivalenti, solo che per quei soggetti con particolari patologie è raccomandato il vaccino mRna, cioè Pfizer o Moderna, ma finora sono stati solo il 10% a ricevere lo stop alla visita anamnestica che anticipa ogni iniezione», fa chiarezza Sbrogiò. Che ora, come tutta l’Ulss, punta deciso a immunizzare più ultraottantenni possibili dopo che i nati negli anni 1940 e 1941 hanno concluso la loro campagna vaccinale con percentuali superiori all’85%. L’esempio è quanto successo nelle case di riposo dove, a ieri sera, c’era 1 positivo su 2.856 ospiti. «Man mano che gli anziani si vaccinano - continua il direttore del Dipartimento di prevenzione - vediamo la riduzione della malattia: la vaccinazione ha fatto cambiare completamente il senso di fiducia nel controllo dell’epidemia». Resta il nodo prenotazioni, tutte via web. Sempre ieri infatti il direttore generale dell’Ulss 3, Edgardo Contato, ha riunito ad un tavolo i rappresentanti delle farmacie per siglare l’accordo sulla possibilità di prenotazione dell’iniezione in farmacia con l’intento di venire incontro alla fetta di popolazione più anziana.

PRONTO IL PALAEXPO

A incrementare la potenza di fuoco della vaccinazione arriverà il PalaExpo, pronto, appena dopo Pasqua, ad aprire con 20 linee e sfornare 2.880 vaccinazioni al giorno ma potrebbe anche essere incrementata. «È un’apertura che segna un enorme cambio di passo, il PalaExpo diventerà un architrave fondamentale - spiega Sbrogiò - perché più si scende con l’età delle persone da vaccinare e più il loro numero aumenta». Intanto ieri il Comune di Venezia ha disposto la sospensione del pagamento dei parcheggi attorno all’area.

Resta da capire la questione delle forniture delle dosi: «usiamo tutte quelle che ci arrivano - ammette il direttore del Dipartimento - la speranza è che arrivino regolarmente perché non forzare con i vaccini ora che si è in zona rossa per altre due settimane, sarebbe rendere inutili i sacrifici di tutti».

IL BILANCIO

Nel frattempo i contagi salgono, aumentando di ventiquattr’ore in ventiquattr’ore. Così ieri, dopo i 391 di giovedì, sono stati registrati 400 nuovi casi con gli attualmente positivi a 6.217. In crescita anche il tasso di positivi sui tamponi effettuati (7,6%) e i ricoveri, arrivati a 313 (+3) di cui 36 (+3) in Terapia intensiva. Tre i morti di giornata, per 1.798 in tutto. Il tasso più alto è sempre legato all’Ulss 4, che ha 317 positivi ogni 100mila residenti. Segue Mirano-Dolo con 275 e poi il distretto di Chioggia (229) e di Venezia-Mestre con 214 positivi.

IL FRONTE ORIENTALE

Sale il numero dei ricoverati e la Rizzola riapre il reparto. È di ieri la voce secondo cui la casa di cura ha iniziato a liberare gli spazi di medicina geriatrica per i primi 25 posti letto, per ospitare i pazienti i fase di guarigione, con possibilità di aggiungerne altri 25 all’occorrenza. Lunedì i primi pazienti. Nella precedente “ondata” il reparto dedicato al Covid-19 della Rizzola rimase aperto per cinque settimane con un percorso apposito e isolato che sta per essere ripristinato.

Questo perché la curva dei contagi continua a non diminuire, rimanendo stabilmente alta: ieri erano 1404 (219 nell’ultima giornata), in leggera crescita rispetto a due giorni prima (1358) e meno rispetto al 13 marzo, quando se ne registrarono 1544. I nuovi contagi sono così distribuiti nei 21 comuni del Veneto Orientale: Annone Veneto 56, Caorle 76, Cavallino-Treporti 59, Ceggia 17, Cinto Caomaggiore 21, Concordia Sagittaria 46, Eraclea 65, Fossalta di Piave 22, Fossalta di Portogruaro 100, Gruaro 27, Jesolo 209, Meolo 15, Musile di Piave 55, Noventa di Piave 27, Portogruaro 147, Pramaggiore 41, San Donà di Piave 209, San Michele al Tagliamento 60, San Stino di Livenza 103, Teglio Veneto 25, Torre di Mosto 24. Ad aumentare in modo considerevole sono, invece, i pazienti ricoverati: a ieri erano 99 (quasi raddoppiati rispetto ai 55 del 15 marzo), suddivisi in 69 in malattie infettive, 13 in terapia intensiva e 17 nella struttura Stella Marina, sempre di Jesolo.

«Lo ribadisco per l’ennesima volta - ha sentenziato il responsabile di malattie infettive del Covid-Hospital di Jesolo, Lucio Brollo - ora più che mai occorre fare attenzione altrimenti questo trend sarà più lento a diminuire». L’estate? «Abbiamo motivo di credere che ci sarà la stagione ma la guardia dovrà rimanere alta. Il virus non ha paura dell’estate, ma nei mesi estivi stiamo maggiormente all’aperto e più distanti, situazioni che contrastano il contagio. Dobbiamo avere ancora un atteggiamento prudente e insistere con i vaccini, altrimenti ad ottobre il rischio è quello di trovarci ancora una volta al punto di partenza».