MARTELLAGO (VENEZIA) - Un'ulcera intestinale, le complicazioni, la corsa all'ospedale e l'improvviso e prematuro decesso, ad appena cinquant'anni. Olmo, dove abitava da sempre, e la vicina Maerne, dove lavorava e dove pure era molto noto, sono rimaste sgomente per la tragica scomparsa di Matteo Peron. Qui il Covid non c'entra nulla; il cinquantenne fino a pochi giorni prima del dramma stava bene.



DOLORI

Poi ha iniziato ad avvertire dolori addominali, sempre più intensi e lancinanti, verosimilmente per un'ulcera duodenale forse un po' trascurata, che alla fine gli ha causato, tra le varie complicanze, un'emorragia interna. Sta di fatto che domenica scorsa Peron, il quale ormai non si reggeva più in piedi, è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza del Suem al Pronto Soccorso dell'ospedale dell'Angelo ed è stato immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico, ma il suo quadro clinico evidentemente era già compromesso: trasferito nel reparto di Rianimazione, nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarlo, mercoledì è spirato.



MAERNE

Matteo Peron, che non era sposato e non aveva figli, era molto conosciuto nel paese dov'era nato, e aveva lavorato praticamente sempre come operaio nel vicino stabilimento della Pometon di Maerne. Da qualche mese tuttavia era in aspettativa dal lavoro, che aveva richiesto per accudire l'anziana mamma Rosanna, inferma, che viveva con lui, a cui era molto legato e che ha bisogno di assistenza continuativa.

«Matteo si è sempre preso cura con tanto amore e senso di responsabilità dei suoi genitori: l'ha fatto per il papà Gianni, mancato alcuni anni fa, e lo stava facendo per la mamma, e questo è un bel tratto distintivo della sua persona, un sacrificio che non è da tutti ai giorni nostri» lo ricorda il parroco di Olmo, don Tarcisio Milani. «Era buonissimo ed era il mio sostegno» piange infatti il suo unico figlio la mamma Rosanna.

Tantissimi, sui social, i messaggi di cordoglio, uniti alla dolorosa incredulità per l'accaduto, espressi in queste ore dai suoi colleghi di lavoro della fabbrica, dagli ex compagni di scuola, e anche gli ex compagni di squadra perché Peron, da giovane, aveva anche giocato a pallone nella fila della società del Calcio Maerne. I funerali di Matteo Peron saranno celebrati martedì 22 dicembre, alle 15, nella chiesa dell'Annunciazione del Signore di Olmo di Martellago e saranno officiati proprio dal parroco, don Tarcisio Milani.

E saranno in tanti a voler dare l'ultimo saluto all'amico e al collega di lavoro e a stringersi attorno all'anziana mamma e ai diversi zii e cugini.

