VENEZIA - Attorno al 1870 c'erano i Magazzini della Dogana; alla metà degli anni cinquanta del Novecento, alla nascita della Fondazione Cini sull'isola di San Giorgio, l'edificio venne trasformato in Convitto scolastico e, infine, dal 2007 era diventato spazio per mostre e allestimenti. Ora si appresta a diventare il quartier generale de "Le stanze della fotografia", il nuovo centro espositivo e di ricerca voluto da un'alleanza operativa tra la Fondazione Cini e Marsilio Arte che consentirà di trovare i luoghi, gli ambienti, le suggestioni e una nuova sede per tutte quelle esposizioni allestite fino all'anno scorso alla Casa dei Tre Oci, alla Giudecca, lo splendido edificio ora diventato della Berggruen Foundation.

LA PIATTAFORMA

Insomma, da marzo con la mostra dedicata al fotografo Ugo Mulas (1928-1973) dal titolo "Mulas. L'operazione fotografica" a cura di Denis Curti e Alberto Salvadori, con la collaborazione dell'Archivio Mulas (dal 29 marzo prossimo al 6 agosto), sull'isola a San Giorgio, "Le Stanze" avranno a disposizione 1850 metri quadrati disposti su due livelli, con un importante lavoro di riallestimento e restauro degli spazi a cura dello studio architetti Pedron/La Tegola con la collaborazione del Teatro La Fenice che ha concesso l'uso di pareti leggere e facilmente adattabili come "quinte rimodulabili" per le esposizioni. Il nuovo Bookshop, infine è stato realizzato dalla Retail Design di Paolo Lucchetta. E per "gestire" questo nuovo spazio espositivo è stata creata anche una Fondazione ad hoc, con il contributo di Fondazione di Venezia e di San Marco Group.

LA COLLEZIONE

Ma uno degli aspetti senz'altro più interessanti riguarda la partnership con la Cini proprio perchè questa custodisce una delle più importanti collezioni fotografiche d'Europa con una fototeca che conserva quasi un milione di immagini già liberamente consultabili negli spazi della Manica Lunga dell'ex Monastero benedettino. Ed è proprio in quest'àmbito che troverà - fisiologicamente spazio - il progetto del Centro internazionale di ricerca e valorizzazione della fotografia. In questo senso "Le Stanze" (che mutuano il nome dall'esperienza felice legata alle esposizioni dedicate al vetro ndr) prevederanno laboratori, incontri, workshop, seminari con fotografi italiani e stranieri, master professionali in continuità con l'esperienza della Casa dei Tre Oci. Previste partnership con le più grandi agenzie fotografiche del mondo e musei internazionali. La direzione dell'operazione è stata affidata a Denis Curti, che raccoglie il testimone dell'attività che fin dal 2012 svolgeva ai Tre Oci. Curti farà parte di un Comitato scientifico presieduto dal critico Luca Massimo Barbero e composto da Emanuela Bassetti e Luca De Michelis (Marsilio Arte), Chiara Casarin (Fondazione Cini). Quattro gli sponsor tecnici (Distillerie Nardini, Grafica Veneta, IGuzzini, Neotech).

«Un anno fa, con la mostra di Sabine Weiss - sottolinea Emanuela Bassetti - si concludeva l'esperienza ai Tre Oci. A distanza di un anno siamo contenti di inaugurare una "nuova casa" per la fotografia insieme alla Fondazione Cini». Alle parole di Bassetti le fa eco Giovanni Bazoli, presidente della fondazione sull'isola di San Giorgio: «L'apertura delle Stanze della Fotografia - ha detto - rappresenta un nuovo tassello che va ad arricchire la già ampia e variegata offerta culturale della Fondazione».

LA MOSTRA

L'esposizione che inaugurerà questi spazi "Ugo Mulas. L'operazione fotografica" prevede la presentazione di 300 scatti, di cui una trentina inediti; documenti, libri, pubblicazioni e filmati per restituire a tutto tondo la figura di un reporter e testimone del tempo che ha fatto la storia della fotografia italiana tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. Attraverso 14 sezioni il visitatore potrà ripercorrere il percorso di Mulas, dal teatro alla moda, dai ritratti degli amici ai protagonisti della vita culturale (letterati, attori, musicisti, professionisti). La mostra di Mulas sarà solo la prima di un progetto che si snoderà fino a metà 2024. Subito dopo, in autunno si proseguirà con una personale di Paolo Pellegrin, uno dei maggiori fotoreporter contemporanei, che ha documentato conflitti e guerre in tutto il mondo, mentre nella primavera de prossimo anno, sarà allestita una grande retrospettiva dedicata a Helmut Newton dal titolo "Helmut Newton Legacy", curata da Matthias Harder e Denis Curti in occasione del centesimo anniversario della nascita dell'artista. Attraverso 250 immagini, la mostra ripercorrerà l'intera carriera di uno dei fotografi più amati e discussi dei nostri tempi.