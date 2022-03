Il sindaco Brugnaro ospiterà in casa 5 profughi ucraini: «Abiteranno con me e la mia famiglia»

MOGLIANO VENETO - Due donne ucraine con i loro tre figli saranno accolti nell'abitazione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Le persone non verranno ospitate in un'appartamento di proprietà di Brugnaro ma direttamente nella sua abitazione in località Tarù nel comune trevigiano di Mogliano Veneto a due passi dalla terraferma veneziana. Il loro arrivo è previsto per oggi. «Staranno con la mia famglia - ha detto Brugnaro -, con i miei bambini. Penso che tanti veneti e tanti italiani stiano facendo questo perché la pace comincia più che dalle dichiarazioni dai piccolli gesti. È una cosa drammatica per l'Ucraina - ha proseguito - è una cosa pazzesca quella che stà facendo Putin, senza mescolare l'uomo con il popolo russo che non c'entra nulla».

APPROFONDIMENTI PORDENONE Coraggio di madre, torna in Ucraina a riprendersi il figlio:... IL CASO Solidarietà per due mamme ucraine, ma il post è... CODOGNè Angela bloccata a Cherson in Ucraina: «Aiutateci a farla... PORDENONE L'ex interprete dell'allenatore Carrera allo Spartak:... L'EMERGENZA A NORDEST In Friuli i due "varchi" per l'arrivo dei profughi:...