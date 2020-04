MESTRE - Il suo camion ha fatto un ingresso a dir poco trionfale, per usare un eufemismo, all'area di servizio Bazzera Sud: correndo e sbandando da una parte all'altra. Alla guida un 25enne croato che stava viaggiando in direzione Trieste, completamente ubriaco: il suo tir ha finito per centrare altri tre camion in sosta, sotto gli occhi increduli dei loro conducenti.

C'è voluto l'intervento della polizia per strappare il giovane camionista al linciaggio dei colleghi, furiosi per i danni provocati da quella manovra così azzardata a causa dei fumi dell'alcol.

Succede alle 23 di sabato sera, al cubo, come viene soprannominata la nota area di servizio di Bazzera, punto di riferimento e di ritrovo da anni ormai per gli automobilisti e per i residenti della zona. I camionisti in sosta vedono quel tir arrivare e schiantarsi contro i loro mezzi. Qualcuno è già fuori dall'abitacolo, qualcuno riesce a scendere di corsa, qualcun altro è dentro al bar per un panino e un caffè. Fortunatamente non si fa male nessuno, ma i danni ci sono e sono anche particolarmente ingenti. Da quel tir impazzito scende il 25enne croato. È illeso, salvo qualche contusione inevitabile considerando l'impatto, ma non si regge praticamente in piedi: al test alcolimetrico, che gli farà poco dopo la polizia stradale, risulterà positivo con un tasso cinque volte superiore alla soglia (2,5 grammi per litro contro gli 0,5 consentiti). In zona, fortunatamente, c'è una pattuglia delle Volanti della questura. Gli agenti vedono che gli animi si stanno scaldando e intervengono per portare via il 25enne croato, prima che la situazione possa degenerare ulteriormente.



REAZIONE

Ubriaco sì, remissivo no. Il giovane camionista, infatti, non ci pensa due volte a reagire ai poliziotti: si scaglia contro gli agenti insultandoli e minacciandoli. I poliziotti, però, date anche le sue condizioni, non hanno difficoltà a bloccarlo e a renderlo inoffensivo. Nel frattempo, sul posto arriva anche una pattuglia della polizia stradale.

Morale: il 25enne è stato denunciato dalle volanti per resistenza a pubblico ufficiale e minacce, mentre dalla stradale per le varie violazioni al codice della strada, a cominciare dalla guida in stato di ebbrezza. All'uomo è stato impedito, ovviamente, di ripartire in quelle condizioni: la patente gli è stata ritirata e con quel livello di alcol nel sangue non potrà tornare su un camion (o su qualunque mezzo con delle ruote che non sia una bicicletta) per parecchio tempo (minimo un anno). Ai camionisti danneggiati non rimangono molte possibilità: difficile che l'assicurazione del giovane camionista sia disposta a pagare visto lo stato in cui guidava. Con ogni probabilità, a loro converrà costituirsi parte civile in un eventuale processo per ottenere il risarcimento.

