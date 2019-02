Condannato a 7 anni per lo spaccio al parco Albanese: arrestato un 28enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARGHERA - I Carabinieri della Stazione di Marghera hanno tratto in arresto, un cittadino originario del Mali, 28enne, colpito da Ordine di Carcerazione emesso dal Tribunale di Venezia perdi stupefacenti. I fatti risalgono rispettivamente al 2015 al“Albanese” di Mestre. L’uomo è stato condannato per un episodio eclatante di spaccio commesso nel vasto parco mestrino con il sequestro di una ingente quantità di hashish. Il processo si è concluso con la, con l’emissione del provvedimento restrittivo eseguito ieri. Per l’uomo, dopo la completa identificazione e le comunicazioni di rito, è seguito l’accompagnamento presso il carcere di Santa Maria Maggiore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.