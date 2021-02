CHIOGGIA - Perquisizione dei Nas oggi - 7 febbraio - alla sede amministrativa del laboratorio Clodia, in via Poli, e indagini sul suo titolare, il chioggiotto Roberto Marchetti, per esercizio abusivo della professione.

Arrivano in laguna, passando per Bolzano, gli sviluppi dell'inchiesta U-Mask (il marchio delle cosiddette mascherine dei vip, esibite da molti personaggi famosi), un caso di presunta frode commerciale su cui sta indagando la Procura di Milano in seguito all'esposto di un'azienda concorrente che ne contesta le caratteristiche sanitarie. In sostanza l'esposto accuserebbe l'azienda produttrice delle U-Mask di dichiarare una capacità di filtraggio delle mascherine molto superiore a quella reale. Nella querelle sono entrate anche la trasmissione Striscia la notizia, che ha sostenuto i dubbi sulle caratteristiche dichiarate delle U-Mask, e l'associazione Altroconsumo che, al contrario, dichiara, sulla base dei test effettuati, la conformità agli standard e un'efficacia del 98%

Per attestare la proprietà di filtraggio, U-Mask si era servita del laboratorio Clodia, la cui sede operativa si trova a Bolzano, ed è stata la Procura di questa città, a fine gennaio, ad effettuare dei controlli sul laboratorio, ponendolo sotto sequestro, poiché esso sarebbe privo di un direttore tecnico laureato in biologia, come richiesto dalla normativa. Il titolare, Marchetti, infatti, non avrebbe esibito alcun certificato di laurea e non risulterebbe possederlo. Martedì il secondo atto di questo filone d'inchiesta, con la visita dei carabinieri dei Nas di Trento, alla sede amministrativa della Clodia, in città. Qui i carabinieri avrebbero sequestrato, per condurre ulteriori accertamenti, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale e documentazione varia, sia cartacea che informatica. Venerdì Striscia aveva dato ampio risalto all'inchiesta, spedendo moreno Morello a chiedere a Marchetti conto della sua (esistente o meno) laurea, senza, però, ricevere alcuna risposta dal titolare della Clodia.

