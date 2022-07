JESOLO - Presenze turistiche perfino superiori al 2019. Vola l’estate nella costa veneziana, a partire da Jesolo, dove il bilancio della prima parte di stagione si chiude non solo con un saldo positivo ma anche con una media di occupazione alberghiera che è risultata perfino superiore al 2019, quando il covid non esisteva, confermando così le previsioni delle scorse settimane. E come se non bastasse con l’ennesimo ultimo weekend da tutto esaurito.



TRAFFICO E HOTEL

A certificarlo non c’è solo il traffico da bollino rosso con le principali direttrici verso il litorale intasate da venerdì a ieri sera, ma anche il sistema di elaborazioni dati H-Benchmark adottato dall’Associazione Jesolana Albergatori. «Il weekend – commenta Pierfrancesco Contarini, neo-presidente di Aja – è stato all’insegna del tutto esaurito: anche le disdette fisiologiche sono state prontamente rimpiazzate dalle prenotazioni dell’ultimo momento. Ormai è da giugno che le presenze sono positive, grazie anche al ritorno in massa degli ospiti stranieri. E’ una tendenza che abbiamo registrato a giugno e che si è consolidata anche in queste settimane di luglio e che proseguirà anche per i prossimi sette giorni». Ed anche in questo caso con una maggioranza di presenze straniere rispetto agli italiani, con provenienze soprattutto da Germania, Austria, Svizzera e Francia ma anche dai paesi dell’est e nord Europa.

«C’è un forte movimento di ospiti stranieri in questo periodo – prosegue il presidente degli albergatori – addirittura abbiamo casi di ospiti italiani, che solitamente prenotano all’ultimo momento, che non hanno trovato disponibilità proprio per effetto delle presenze degli stranieri che invece si muovono con un maggiore anticipo».



AGOSTO AL TOP

Buone inoltre le indicazioni per il mese di agosto, quando a crescere saranno le presenze legate al mercato interno, soprattutto per le due settimane centrali. «Le prospettive per agosto sono ottime – prosegue Contarini – anche la prima settimana che storicamente registra un calo, anche del 15%, si preannuncia molto interessante. Naturalmente ci sarà un ritorno degli italiani, ai quali si affiancheranno ancora gli ospiti stranieri che come da tradizione saranno più numerosi verso fine mese e nei primi giorni di settembre». Sulla spiaggia, a confermare il boom di presenze è Federico Marchesin, gestore del chiosco Veliero, uno dei ritrovi più glamour dell’arenile, soprattutto per il rito dell’aperitivo al tramonto.



SULLA SPIAGGIA

«E’ un’estate che sta dando molte soddisfazione - spiega - e questo è merito del grande ritorno degli ospiti stranieri, tornati numerosi dopo due anni difficili. Mi sento inoltre di aggiungere che anche le iniziative avviate verso il mercato italiano hanno dato i loro risultati e abbiamo capitalizzato le presenze interne delle ultime due stagioni». Per il futuro, naturalmente, la priorità dovrà essere per le concessioni demaniali. «La caduta del governo ha creato stabilizzazione – conclude Marchesin – ma ad oggi non è stata scritta una sola regola sui prossimi bandi, siamo sicuri che il nuovo esecutivo darà la giusta attenzione alla questione». Le indicazioni positive arrivano inoltre da tutta la costa, come conferma Roberta Nesto, sindaco di Cavallino-Treporti e presidente della Conferenza dei sindaci del litorale veneto. «Le indicazioni – sono le sue parole – sono quelle di superare il 2019 che era stata già una stagione record, tuttavia da un quadro così positivo emergono delle criticità: su tutte quella della carenza del personale che sta mettendo a dura prova gli operatori. A questo si aggiunge la carenza di materie prime e i costi delle utenze che in prospettiva ci preoccupa e non poco». L’attenzione è anche quella di consolidare le nuove presenze conquistate in questa stagione. «La promozione all’estero non basta – conclude Roberta Nesto – in previsione della riapertura di altri mercati internazionali a noi concorrenti dobbiamo investire maggiormente in opere infrastrutturali e in nuove politiche della mobilità per le nostre città».