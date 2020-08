Ragazzi tedeschi sdraiati con zaini e sacchi a pelo in ​Campo dei Tolentini

VENEZIA - Tornano i turisti maleducati a Venezia. Domenica 9 agosto gli agenti del Servizio Pronto impiego sono intervenuti in Campo dei Tolentini, dove cinque turisti, di cui uno di nazionalità svizzera e 4 tedeschi, di età compresa tra i 18 e i 26 anni, bivaccavano sdraiati a terra con i borsoni da viaggio, i sacchi a pelo arrotolati e utilizzati come cuscini.

Degrado: scattano le multe I ragazzi, che prima dell’arrivo delle Polizia locale erano stati avvisati dal gestore del pubblico esercizio della zona dei divieti vigenti in città, sono stati sanzionati con 200 euro di multa e l’ordine di allontanamento.



Una multa di 302 euro e daspo hanno invece colpito ieri sera alle 21.30 due uomini, un italiano di 50 anni e un ungherese di 48 anni. I due si trovavano infatti sdraiati, in stato di ubriachezza, accanto al monumento di Paolo Sarpi in Campo Santa Fosca a Cannaregio.