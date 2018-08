I turisti, il bagno e la ramanzina del gondoliere: «Loro nuotavano, moglie e figlia ridevano come matte»

di Tullio Cardona

VENEZIA - «Quell'uomo, assieme a quello che probabilmente era il figlio, si è tuffato e nuotava allegramente in Bacino San Marco, mentre la moglie e l'altra figlia, sulla riva ridevano come matte... Veramente, non pensavo si potesse arrivare a tanto. E sì che noi gondolieri ne vediamo tante...».Alessandro, grazie al web, è diventato una star. Il video che ha girato dalla sua gondola, mentre in francese fa la ramanzina ai due turisti a torso nudo immersi in acqua, ha fatto il giro dei social e del mondo.«E pensare che se fosse stato per me - racconta - quel video non l'avrei pubblicato. Ho girato quelle immagini d'istinto, non per me, ma per tutti. Anche i turisti che erano sulla mia gondola erano allibiti. Credo che i gondolieri