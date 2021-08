Turista si tuffa dal ponte dell'Accademia, Brugnaro sbotta su Twitter: «Chiedo poteri penali e cella di sicurezza»

VENEZIA - Nuovo tuffo nei canali di Venezia: i turisti non si fermano, continuano impreterriti a gettarsi in acqua senza badare minimamente ai divieti. L'ultima bravata è stata diffusa dal sindaco Luigi Brugnaro via Twitter: "Vergogna! Ore 4.00 della notte: Turista si tuffa dal Ponte dell’Accademia. - scrive il sindaco -. Denunciato e allontanato dalla Città". Si tratta di un turista scozzese, tifoso dei Rengers.

Il sindaco Brugnaro sembra proprio essere stufo di questi comportamenti, tant'è che chiede maggiori poteri per poter contrastare il fenomeno: "…di più non possiamo fare, abbiamo le mani legate. Chiedo i poteri penali al giudice di Pace fino a 10 giorni di cella di sicurezza".