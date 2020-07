Turista sorpreso a nuotare in Canal Grande: multa e daspo, coppia sanzionata

Comportamenti contrari al decoro: sanzionati dalla Polizia locale tre turisti, uno dei quali stava nuotando in Canal Grande. Per lui è scattato il daspo urbano Ieri sera la Polizia locale è ripetutamente intervenuta in centro storico per sanzionare comportamenti contrari al decoro urbano: tre i turisti colti in fallo, uno dei quali ha ricevuto anche un daspo urbano per essere stato sorpreso a nuotare in Canal Grande.



Il primo intervento risale alle ore 19, in fondamenta di rio di Cannaregio: un'imbarcazione del Nucleo Pronto Impiego ha infatti concentrato l'attenzione su una coppia di turisti tedeschi, 30 anni lui, 28 lei, vestita in bikini, intenti tranquillamente a pendere il sole. I due, entrambi bavaresi, sono stati sanzionati con 250 euro per aver violato l'articolo 30 del Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana.



Il secondo intervento, invece, è scattato a sera inoltrata, verso le 22.30, quando un 30enne di nazionalità polacca è stato sorpreso, sempre da un'imbarcazione del Nucleo Pronto Impiego, mentre nuotava in Canal Grande come niente fosse all'altezza di calle del Traghetto, nella zona di Cannaregio San Felice. Al turista è stato notificato un verbale di 450 euro, cui si è aggiunto il daspo urbano per 48 ore per aver violato l'articolo 34 del Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana. Ultimo aggiornamento: 16:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA