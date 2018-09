La turista russa finisce i soldi per la vacanza e si mette a dormire in un taxi acqueo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - L'ha sorpresa all'interno di uno dei suoiormeggiati a La Salute. Verso le due dell'altra notte.E lì per lì ha pensato che potesse essere una ladra. Invece era unarussa. A.M. di 37 anni che si era sistemata nell'imbarcazione semplicemente per. Quando è arrivata al polizia, anche il portiere di un vicino albergo ha confermato che la vedeva da tempo coricarsi qua e là in zona. E stata lei stessa a giustificarsi dicendo che era in vacanza a Venezia e che purtroppoe non sapeva dove andare e ca chi rivolgersi. Gli agenti allora le hanno consigliato di rivolgersi al proprio consolato, dicendole che non poteva certo pensare di infilarsi negli androni o nelle barche altrui. Al controllo in banca dati a suo carico non risultava alcuna denuncia. Anche lo stesso tassista acqueo ha lasciato perdere, scegliendo di non presentare querela.