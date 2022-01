Turista dell'Est fa il bagno in topless alla Partigiana, multata e "daspata" da Venezia

VENEZIA - Una turista della Repubblica Ceca è stata sorpresa questa mattina, venerdì 21 gennaio, mentre in topless prendeva il sole sui gradini di Riva Sette Martiri, non distante dal monumento alla Partigiana. La turista è stata multata dagli agenti della polizia locale di Venezia con una sanzione di 400 euro e le è stato consegnato un daspo urbano che le vieterà di far rientro nel centro storico di Venezia per quarantotto ore. La performance, così come l'intervento della polizia locale, sono state immortalate in foto e video da Mario Nason e sono state postate sulla pagina Facebook del Gruppo25Aprile, che da sempre si batte per la tutela della città.