Turista americana cade dal battello durante la gita a Murano e muore

VENEZIA - Si è fermato ieri mattina a, il sogno di una piccola comitiva didi visitare la laguna Nord in questa insolita “estate” autunnale. Ieri mattina una signora inglese si è sentita male mentre si trovava su uned è finita in acqua. Nonostante sia stata recuperata in men che non si dica, purtroppo non c’è stato nulla da fare per lei. La tragedia è accaduta nei pressi della fermata Navagero, a bordo di un motoscafo della linea Verde, il servizio commerciale di Alilaguna per Murano, Burano e Torcello. Non è dato sapere come sia andata esattamente, ma alcuni testimoni sentiti nell’immediatezza dai carabinieri hanno riferito che la donna