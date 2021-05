Venezia, idee per ripartire: i 6 tour delle "Go-guide" nella storia della città per il turismo di vicinanza

VENEZIA - Dopo la mazzata del lockdown, il turismo veneziano ancora in ginocchio dopo oltre un anno di ferma forzata, prova a ripartire, cercando formule e strade nuove, capaci di intercettare la nuova realtà in divenire e i diversi bisogni e disponibilità del mercato. Un'idea, in questa direzione, l'hanno avuta una cinquantina di guide turistiche autorizzate che proprio l'anno scorso in pieno lockdown si sono guardate in faccia (in videoconferenza) e hanno deciso di riunirsi in associazione, la Go Guide, gioco di parole tra il riferimento al popolare pesce Go e il verbo inglese, to go, andare.

Tra le primissime inziative messe in campo e in partenza in questi giorni c'è quella dei 6 tour attraverso luoghi, personaggi e storie per i 1600 anni della nascita della città. Questi tour, in partenza venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 maggio (disponibili poi il secondo weekend di ogni mese fino alla primavera 2022), sono dedicati ciascuno ad un secolo, partendo dalle origini, il '600, fino ai giorni nostri (sotto trovate il programma). Ogni tour dura 2 ore e costa 25 euro a persona.

«Siamo rimaste senza lavoro, per noi l'ultimo anno è stato un disastro - spiega Adriana Veneza, consigliera di Go Guide - Con questi tour, alla cui preparazione abbiamo lavorato parecchio, e con altri progetti in cantiere proviamo a ripartire. Puntiamo sul turismo di prossimità, di vicinanza, a partire dalla clientela di terraferma e da quella regionale. Venezia è un mondo meraviglioso in gran parte ancora da scoprire anche per chi vive nel nostro territorio. La nostra sensibilità ci porta inoltre a dare spazio e attenzione al turismo legato alla disabilità. Siamo consapevoli, in definitiva - conclude Adriana Veneza - che il turismo a cui eravamo abituati non c'è più e non sappiamo ancora come sarà quello nuovo, ma di certo non sarà come prima. Dovrà per forza di cose essere un turismo più sostenibile».

Il tour per i 1600 anni della città in partenza il 7 maggio (ogni 2. weekend del mese)

1) Dalle origini al ‘400: come nasce la città sotto l’ala del Leone - Venerdì ore 15

2) Il ‘500 a Venezia: dalla potenza militare dell’arsenale alla bellezza dei grandi monumenti rinascimentali - Venerdì ore 15

3) La repubblica scomunicata: Galileo Galilei, Paolo Sarpi e la Santa inquisizione nel ‘600 - Sabato ore 11

4) Alla scoperta del caffè tra vizi e virtù nella Venezia del ‘700 - Sabato ore 15

5) Venezia volta pagina: trasformazioni urbanistiche nell’800 - Domenica ore 11

6) Il XX secolo: Venezia entra nell’epoca moderna - Domenica ore 15

L'associazione

Go Guide è un gruppo di guide turistiche abilitate. Il riferimento al gò, o ghiozzo, pesce mediterraneo che sguazza nei fondali della laguna di Venezia è un modo per riaffermare il legame con la città e la conoscenza del territorio. Non molto conosciuto e non di bell’aspetto, il gò è però il pezzo forte di dei piatti più gustosi e ricercati della cucina tradizionale veneta, come il celebre risotto. «L’idea che un pesciolino così semplice sia l’ingrediente di una pietanza tanto raffinata ci è servita da ispirazione - spiegano le guide di Go Guide - L’abbiamo preso come simbolo per il nostro gruppo di guide turistiche, che vivono e conoscono il territorio in cui lavorano e che desiderano mostrarsi per quello che sono: persone del posto, preparate e appassionate«.

«L'associazione Go Guide - aggiungono - si impegna a favore di un turismo consapevole e sostenibile, a vantaggio di chi vuole scoprire le meraviglie che abbiamo sotto gli occhi e di cui a volte non siamo a conoscenza: basta uscire di casa o percorrere una manciata di chilometri per trovarsi a contatto con la bellezza e con la storia. Ispirati dalla storia di una città come Venezia, nella cui cultura è radicata l’arte dell’incontro, abbiamo ideato una serie di attività e percorsi nel segno dell’accessibilità e dell’inclusività; offriamo itinerari concepiti per superare le barriere architettoniche e ci avvaliamo della collaborazione di interpreti LIS (lingua italiana dei segni). Le nostre proposte sono orientate al rispetto per l’ambiente e i centri storici, per questo sosteniamo – ogni qualvolta possibile – l’uso di trasporti eco-compatibili e attività a basso impatto ambientale». Il sito da consultare è www.goguide.it