Rubano una gondola denunciati due turisti

di Gianluca Amadori

LA BRAVATAVENEZIA Nel cuore della notte sono stati i carabinieri del Nucleo natanti di Venezia ad accorgersi di una gondola che stava procedendo in maniera anomala, vicino a San Marco.I militari dell’Arma si sono affiancati all’imbarcazione e hanno scoperto che a bordo, invece di un “pope” si trovavano due turisti americani, quarantasettenne lui, quarantacinquenne lei, che avevano deciso di fare un romantico giro fuori programma, pur non avendo la minima idea di come si conduce una gondola.