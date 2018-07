di Roberta Brunetti

VENEZIA - Fuori da Venezia chi usa droga o si prostituisce, ma anche chi si siede per terra, si bagna i piedi in canale, sbevazza fuori dai locali, organizza addio al nubilato-celibato eccessivi... É lunga la lista dei comportamenti che potranno essere puniti con il Daspo urbano. C’è anche questa novità nel regolamento di polizia e sicurezza urbana che oggi passerà in Giunta. Un strumento annunciato da tempo che allargherà, e di molto, il raggio d’intervento della Polizia municipale. Quasi una ventina i comportamenti che potranno far scattare l’allontamento.