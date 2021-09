VENEZIA - Nuovo boom di presenze ieri in centro storico, con 85mila persone, la metà delle quali straniere. Un effetto Mostra del cinema e grandi eventi che si ripercuote a livello ricettivo, ma anche sul piano culturale. Questo inizio settembre infatti rafforza la tendenza alla crescita dei visitatori nei musei veneziani, al traino di quelli nazionali, che non risentono affatto - tra l'altro - dell'entrata in vigore del green pass per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati