VENEZIA - Forte anche della spinta arrivata dalla neonata Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità, la città d'acqua è pronta a ripartire, per lasciarsi alle spalle i duri mesi pandemici. La voglia di tornare gradualmente alla normalità è evidente. Prova ne sono stati i giorni del Carnevale, che soprattutto nei fine settimana hanno fatto registrare in centro storico numeri significativi; e prova ne sono pure i grandi eventi culturali che Venezia si sta preparando a presentare. Dalla 59esima Esposizione internazionale d'Arte, alle mostre temporanee (e non solo) ospitate alle Gallerie dell'Accademia e tra le sale dei Musei civici. I cui numeri registrati in questi ultimi due mesi e mezzo rivelano un cauto ottimismo se confrontati con il 2019, prima di Aqua Granda e Covid. Una media di un -31% di visitatori, con una crescita significativa del pubblico italiano del 30%, proveniente soprattutto dal nord Italia. E il dato ottimistico si conferma in maniera più evidente in alcune sedi: Ca' Rezzonico, meta privilegiata dei francesi e di chi in laguna torna, rispetto alle altre perde meno, registrando solo un -22%. In modo analogo (-23%) si comporta il Museo di Storia naturale, la sede più territoriale, visitata da un pubblico in prevalenza regionale e della Città metropolitana. Mentre segnala una perdita maggiore di ingressi (-38%) Palazzo Ducale, in quanto legato più ad un turismo di tipo internazionale. Lo stesso che fa segnalare un -75%, specie di americani e sud americani.

LA PROSPETTIVA

La prospettiva per le settimane a venire? I tour operator lanciano segnali di ottimismo, confermando un trend generale del -30%, comunque migliore di quello del 2021. In incremento anche le prenotazioni on line dei biglietti d'ingresso (+36%), di cui rimane importante l'acquisto alle casse e agli imbarcaderi. Situazione speculare a quella della Biennale, le cui vendite stanno allineandosi a quelle dei tempi pre Covid, prevedendo anche per quest'anno come per lo scorso un aumento delle presenze italiane e venete, oltre che dei Paesi limitrofi. Italiani che hanno fatto la parte del leone anche alle Gallerie dell'Accademia nei weekend di maggior affluenza di febbraio e marzo (arrivando anche a 3mila unità), mentre durante il resto della settimana si sono fatti sentire di più francesi ed inglesi. Insomma, la ripresa è realtà, con un incremento rispetto al 2021. Ma i livelli pre Covid non sono ancora raggiunti. Certo, su tutto questo quadro pesa l'incognita del conflitto in Ucraina, in rapporto al quale il bilancio è ancora prematuro. Incognita che grava pure sull'entrata in vigore del contributo d'accesso (con a seguire prenotazione e tornelli), formalmente fissata al primo giugno, ma che prima dovrà passare per tutte le valutazioni del caso, come evidenziato dall'assessore Michele Zuin.



«C'è una bella programmazione, che sta incidendo positivamente sugli arrivi. Lo abbiamo visto anche con il Carnevale, che ha fatto registrare una buona movimentazione, specie nei fine settimana, raggiungendo anche l'80% della capienza. Mentre un 50-60% gli altri giorni, trend che più o meno si manterrà anche per marzo», dice Daniele Minotto, vicepresidente Ava, specificando come tutto poi dipenderà dall'impatto della guerra. «Già da questo mese le prenotazioni hanno subìto qualche frenata, dettata pure dall'aumento del costo dei voli».

LE NAVI

Una panoramica in cui va ricordato anche l'arrivo a Marghera della prima nave da crociera della stagione, la Viking, tuttavia con numeri di passeggeri contenuti e dimensioni ridotte. Per il settore, le previsioni per il 2022 rimangono magre. Quanto inciderà a livello economico tale situazione? «Poiché Venezia è un hub crocieristico, nel 2019 i passeggeri pernottanti pesavano per il 5%, con un 50% circa degli hotel che lavoravano con tal tipo di clientela». «Solo il 30% scendeva in centro storico - riflette Claudio Vernier, presidente dell'associazione Piazza San Marco - e, di questo, una minima parte viveva lo scalo in modo libero, raggiungendo la Piazza. Tutti gli altri venivano solitamente indirizzati su canali spesso lontani da essa, anche attraverso gite nelle isole». «E' difficile oggi quantificare la perdita subita dalla città a causa di un settore crocieristico ridotto all'osso - conclude l'assessore Simone Venturini -. Poi è chiaro che più la nave insiste su un segmento alto, come la Viking, più le ricadute sul territorio sono evidenti. Per uscire dalle sabbie mobili bisogna accelerare sugli ormeggi temporanei non ancora completamente realizzati. Non vedo perché le navi più piccole non possano transitare per il Vittorio Emanuele, una volta sistemato».