Il turismo è in crescita: 2000 posti di lavoro in più

JESOLO - Il turismo cresce e crea occupazione, almeno per il periodo estivo. E’ quanto emerge dai dati diffusi dal mandamento jesolano che ha avviato un’analisi su tutto il litorale veneziano. Positivi i riscontri raccolti, perché su tutta la costa il turismo nell’estate 2017 è cresciuto del 4,5% e sullo stesso livello vengono inserite le aspettative di crescita per il 2018.Secondo le stime disponibili, si evidenzia una crescita importante, sia degli arrivi che di presenze, in particolare di ospiti stranieri, soprattutto dall’. La conseguenza di questo è stato l’incremento dei contratti di lavoro a termine osservato nel 2017: +28%. Tradotto in pratica significa circa duemila posti di lavoro in più distribuiti appunto su tutta la costa tra alberghi, ristoranti, bar, gelateria e stabilimenti balneari.