CHIOGGIA - «Mi sono sentito a casa». Molti dei turisti che, in questi anni, hanno visitato Chioggia o Sottomarina, prendendo alloggio in qualche appartamento del centro storico, se ne sono andati con questo pensiero, espresso non solo a chi li aveva materialmente ospitati, ma anche al fornaio, al fruttivendolo, al barista che, durante la vacanza, incontravano quotidianamente.



SISTEMA

Creare un “sistema” turistico che faccia vivere a tutti i visitatori una simile sensazione, è l’obiettivo che si sono dati gli aderenti all’associazione “Vacanze in calle”, presentata ieri in municipio a Chioggia. Il presidente, Lorenzo Bacci, e il direttivo (Silvia Vianello, Alessandro Doria, Eolo Bullo, Giorgia Santaterra, Giulia Gennari e Matteo Lunetta), sono operatori turistici che hanno già avuto modo di apprezzare la risposta positiva del pubblico a questo tipo di soggiorno. «Un ritorno alle origini» è stato definito, ai primi passi compiuti dalla città nel settore dell’accoglienza, un “sistema” che ha anche l’ambizione di contrapporsi «all’invasione delle agenzie – spiega Silvia Vianello, che è anche presidente del Consorzio di promozione ConChioggiaSì – che “rastrelllano” gli appartamenti sul mercato, promettendo guadagni favolosi, che non si realizzano o durano lo spazio di una stagione, o sponsorizzano l’apertura di cicchetterie o altri locali, finto-tradizionali, omologandoli alla logica del cibo preconfezionato o surgelato».



ACCOGLIENZA

Quello che si propone “Vacanze in calle”, invece, è «da un lato, promuovere la qualità dell’accoglienza da parte degli operatori – ha detto Lorenzo Bacci – dall’altro far sentire al turista tutta la città come “accogliente” e ospitale». E questo l’associazione si propone di ottenerlo tramite il coinvolgimento “orizzontale” degli operatori, ovvero non più per categorie di attività tutte simili ma tramite una rete che risponda a tutte le necessità e richieste dei visitatori, da quelle della vita quotidiana (“come fosse a casa sua”, appunto) a quelle dello svago, della scoperta, della conoscenza della città e dei suoi angoli, sia in senso fisico che figurato.

Per questo, in collaborazione con Apindustria, l’associazione sta organizzando seminari e corsi di formazione, con l’obiettivo di fornire agli associati strumenti tecnici, ad esempio le lingue straniere, per accogliere i turisti, ma anche scambi promozionali tra i vari settori per offrire prodotti tipici, sotto forma di gadget, agli ospiti e qualificare l’accoglienza con il preciso impegno (lo prevede un apposito disciplinare) a ricevere “di persona” chi arriva nella struttura ricettiva, anche se si tratta solo di un appartamento.

Un progetto ulteriore, che potrebbe trovare realizzazione fin da questa estate, poi è il “borgo degli artisti”, pensato sul modello di altre iniziative n Italia e all’estero. L’idea è concedere, per due o tre mesi, i locali sfitti e vuoti ad artisti locali o “foresti”, anche stranieri, che vi facciano bottega, aiutando a rivitalizzare angoli della città e regalando, alla fine, una loro opera, da tenere in città, come compenso per l’ospitalità.